Тема сегодняшних парламентских слушаний - национальная система образования

Основной темой сегодняшних парламентских слушания станет национальная система образования. Ожидается большой разговор депутатов и сенаторов, общественных деятелей, руководителей учреждений образования, предприятий, городских и региональных властей. Обсудят взаимодействие организаций реального сектора экономики с колледжами и лицеями, совершенствование высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительные возможности работы с одаренной молодежью.