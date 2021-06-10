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Тема сегодняшних парламентских слушаний - национальная система образования

Основной темой сегодняшних парламентских слушания станет национальная система образования. Ожидается большой разговор депутатов и сенаторов, общественных деятелей, руководителей учреждений образования, предприятий, городских и региональных властей. Обсудят взаимодействие организаций реального сектора экономики с колледжами и лицеями, совершенствование высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительные возможности работы с одаренной молодежью.

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