Тема Великой Отечественной войны актуальна для белорусской молодежи - результаты соцопроса

Тема Великой Отечественной войны актуальна для белорусской молодежи. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института социологии. Телефонный опрос проводился во всех областных центрах, а также ряде районных городов и поселков. На вопросы отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 31 года.

Так, для большинства опрошенных Великая Отечественная война - это в первую очередь трагическое событие и героический подвиг советского народа. Почти у половины война вызывает чувство страха, что подобное может повториться. Примечательно, молодые белорусы не только в полной мере осознают ценность Победы, но и гордятся ею.