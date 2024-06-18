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Тематические смены для школьников открыты в летних оздоровительных лагерях
Активным лето обещает быть у школьников. Профильные смены оздоровительных лагерей (спортивные, образовательные, экологические, патриотические), где ребята не просто отдыхают, но и осваивают новые навыки. Об отдыхе с пользой - в репортаже Карины Гуревич.
О заветной путевке в незабываемое лето мечтает почти каждый ребенок. Вот уже четвертый год свою возможность не упускает и Виталий Копач. Гонять мяч по полю с друзьями, петь у костра отрядные песни и устраивать флешмобы на дискотеке для него уже традиция.
"Я очень долго ждал, чтобы поехать в лагерь, провести хорошо время, отдохнуть от школы. Минимум три часа в день играю в футбол с друзьями, которые здесь есть", - поделился воспитанник оздоровительного лагеря "Неман" Столбцовского района Виталий Копач.
В лагере каждая смена тематическая. Первую посвятили здоровому образу жизни, в программе спортивные квесты, бассейн, экскурсии и викторины, все в режиме нон-стоп. И, конечно, почти целый день в сосновом лесу на свежем воздухе.
"Каждый день у ребят начинается с оздоровительной зарядки. Конечно, это взбадривает детей и педагогов", - рассказала начальник управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома Людмила Стонько.
Найти друзей, научиться плавать, сыграть на гитаре перед всем отрядом, выиграть турнир по футболу. Такой виш-лист составили ребята этого лагеря на свою первую смену. Капсулу с желаниями спрячут в тайном месте, а потом проверят, что сбылось.
В программе летнего "глэмпинга" отдых формата "все включено". 5-разовое питание, здоровый сон, тематические вечера open air, где ребята могут проявить свои таланты.
В Зельвенском районе лето проходит на волне безопасности. В лагерь "Голубая волна" в гости к школьникам приезжают сотрудники МЧС. Спецтехника, средства пожаротушения, боевая амуниция - на интерактивной площадке каждый может почувствовать себя спасателем.
Этот оздоровительный центр - популярное место отдыха у ребят со всей страны. Путевки родители бронируют заранее, солд-аут уже в феврале. А за сезон здесь отдохнут более 700 детей.
Приезжают к нам воспитанники со всей Беларуси. На данный момент на первой смене у нас оздоравливаются воспитанники из Гродненской области, Минской, Витебской и Брестской.
Упор на образовательный отдых делают в Молодечно. Smartcamp в этом году принимает более сотни отличников - победителей республиканских олимпиад со всей Минской области. Здесь отряды делятся по профилям и углубленно изучают языки, историю, литературу. Занятия проводят в импровизированной чилаут-зоне на природе.
В этом году незабываемый отдых предлагают около 600 оздоровительных лагерей по всей стране. Путевку в лето получат почти 400 тыс. школьников. А значит, насыщенные и яркие каникулы обеспечены.
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