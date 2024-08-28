Тематические уроки и квизы для школьников - ГАИ проводит акцию "Внимание: дети!"

Прежде всего - безопасность. В преддверии школьного сезона Госавтоинспекция проводит акцию "Внимание: дети!" Тематические уроки, театрализованные представления и квизы от инспекторов проходят в летних лагерях. Школьников обучают знакам регулировщика, предлагают пройти современные тесты по ПДД. Также усиленное дежурство патрули ГАИ несут возле учреждений образования, детских площадок и дворовых территорий.

До 5 сентября и днем, и ночью водители должны ездить только с включенными осветительными приборами, напоминают сотрудники Госавтоинспекции. Такое правило для всех автолюбителей, чтобы максимально привлечь внимание тех, кто собирается в школу.