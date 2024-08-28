3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Тематические уроки и квизы для школьников - ГАИ проводит акцию "Внимание: дети!"
Прежде всего - безопасность. В преддверии школьного сезона Госавтоинспекция проводит акцию "Внимание: дети!" Тематические уроки, театрализованные представления и квизы от инспекторов проходят в летних лагерях. Школьников обучают знакам регулировщика, предлагают пройти современные тесты по ПДД. Также усиленное дежурство патрули ГАИ несут возле учреждений образования, детских площадок и дворовых территорий.
До 5 сентября и днем, и ночью водители должны ездить только с включенными осветительными приборами, напоминают сотрудники Госавтоинспекции. Такое правило для всех автолюбителей, чтобы максимально привлечь внимание тех, кто собирается в школу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов