Тематические зоны и праздничный концерт - на "Линии Сталина" отмечают День народного единства

Залпы орудий, тематические зоны и праздничный концерт. Так на "Линии Сталина" сегодня отмечают День народного единства.



Праздник в историко-культурном комплексе отмечают впервые. Реконструкторам пришлось готовить новый для них эпизод: когда польские войска в 1939-м покидали наши земли, при этом порой давая отпор советским войскам. В нынешней реконструкции задействована техника тех времен, а с реквизитом помогал и Минский горисполком. Еще одна страница белорусской истории теперь станет постоянной постановкой комплекса.



Также для гостей и участников праздника на "Линии Сталина" развернулисьтематические площадки. Свои стенды предоставили общественные организации. Добавим, что гости приехали как со всей страны, так и из-за рубежа.