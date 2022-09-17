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Тематические зоны и праздничный концерт - на "Линии Сталина" отмечают День народного единства
Залпы орудий, тематические зоны и праздничный концерт. Так на "Линии Сталина" сегодня отмечают День народного единства.
Праздник в историко-культурном комплексе отмечают впервые. Реконструкторам пришлось готовить новый для них эпизод: когда польские войска в 1939-м покидали наши земли, при этом порой давая отпор советским войскам. В нынешней реконструкции задействована техника тех времен, а с реквизитом помогал и Минский горисполком. Еще одна страница белорусской истории теперь станет постоянной постановкой комплекса.
Также для гостей и участников праздника на "Линии Сталина" развернулисьтематические площадки. Свои стенды предоставили общественные организации. Добавим, что гости приехали как со всей страны, так и из-за рубежа.
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