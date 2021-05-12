3.70 BYN
Тематическую коллекцию котов продолжает собирать предприниматель из Минска
Кот-часы, кот-телефон и даже кот-звонок, причем из разных стран мира. Тематическую коллекцию продолжает собирать предприниматель из Минска Василий Супрунюк. Все началось с одной маленькой статуэтки в форме кошки почти 10 лет назад. А сейчасв галерее коллекционера почти 7 тысяч скульптур из гипса, бронзы и глины. Картины, карнавальные маски и даже наборы шашек и шахмат и все с изображением пушистых друзей человека. Недавно у галереи появились и свои настоящие хозяева - три кота из приюта. Тему продолжитИлья Цветков.
Статуи, часы, монеты, наборы шахмат и шашек, подарочные комплекты посуды и даже спортивный инвентарь с изображением одних из самых загадочных домашних питомцев. Свою коллекцию кошачьих столичный предприниматель Василий Супрунюк расширяет масляными красками и акварелью на ватманах, мастерской резьбой на фрагментах редких пород дерева и драгоценными камнями. В авторской коллекции более 7000 экземпляров. Такихгалерей не более 25 во всем мире.
Котомания пришла в жизнь Василия неожиданно. Первый сувенир - статуэтку в форме кошки - бизнесмену подарили друзья еще 17 лет назад. Один экспонат перерос в галерею из нескольких помещений, где собраны арт-объекты почти со всех континентов.
Все предметы на полках распределены по тематике: коты в сапогах, в национальных костюмах и цветах разных стран мира, коты известных скульпторов.
Недавно кошачья империя обрела своих опекунов, которые теперь являются пушистым брендом галереи.
Из-за новых обитателей все экспонаты, которые стоят на стендах, пришлось зафиксировать ремнями и другими приспособлениямивот таким образом.
Яшу, Пако и Негро - трех котов с непростым прошлым -кураторы выставки приютили и выходили, когда те были еще маленькими. Теперь у питомцев своя отдельная комната с тренажерами, спальными местами и столовой.
Живут они хорошо, у них есть здесь, как видите, очень много полочек, по которым они прыгают. Есть вот такое колесо, они на нем занимаются, есть выход на улицу. Когда тепло, мы выпускаем их прогуляться. В общем жизнь у них барская.Озорники хотя и создают иногда беспорядок и добавляют забот хозяевам, все жеони создают живую атмосферу уютаи дарят посетителям незабываемые эмоции.