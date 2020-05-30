3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Теме поддержки талантливой молодежи посвящена очередная серия проекта "На контроле Президента"
Белорусских вундеркиндов денежно поощрят до 2031 года. Соответствующие распоряжения подписаны Главой государства. Около 700 тысяч рублей на опеку творческого потенциала страны и более миллиона рублей на развитие будущих ученых направлено для поощрений в течение года. Грантами и стипендиями отметят победителей республиканских и международных конкурсов и олимпиад.
Кто они - современные белорусские гении? Какие бонусы дает звание лауреата спецфонда Президента? Об этом и не только - в новой серии проекта "На контроле Президента" - "Поддержка талантливой и одаренной молодежи" - смотрите сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера