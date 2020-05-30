Теме поддержки талантливой молодежи посвящена очередная серия проекта "На контроле Президента"

Белорусских вундеркиндов денежно поощрят до 2031 года. Соответствующие распоряжения подписаны Главой государства. Около 700 тысяч рублей на опеку творческого потенциала страны и более миллиона рублей на развитие будущих ученых направлено для поощрений в течение года. Грантами и стипендиями отметят победителей республиканских и международных конкурсов и олимпиад.



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