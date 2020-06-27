Теме развития туризма была посвящена пресс-конференции в Министерстве отрасли

Нынешний коронакризис обнажил проблемы туризма в стране. Такое мнение выразили участники пресс-конференции в Министерстве отрасли. Она прошла накануне. Необходимо улучшение инфраструктуры и сервиса. Этим и планируют заняться в ближайшее время.

В формировании позитивного образа страны для иностранных туристов серьезно помогает проведение в Беларуси международных спортивных событий. В следующем году Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею. Отметим также и планируемое проведения финала Лиги чемпионов по мини-футболу.