Темп роста реальной заработной платы в Беларуси по итогам 2023 года составил 111 % - Минтруда и соцзащиты

В Беларуси сокращается количество рабочих мест с вредными условиями труда.За три года пятилетки таких стало меньше почти на 8 %. Около 60 тыс. рабочих мест из вредных перешли на здоровый уровень. Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, одно из главных направлений в работе ведомства - улучшение условий труда и увеличение зарплат. Так, по стране темп роста реальной заработной платы по итогам 2023 года составил 111 %.

