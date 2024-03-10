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Темп роста реальной заработной платы в Беларуси по итогам 2023 года составил 111 % - Минтруда и соцзащиты
В Беларуси сокращается количество рабочих мест с вредными условиями труда.За три года пятилетки таких стало меньше почти на 8 %. Около 60 тыс. рабочих мест из вредных перешли на здоровый уровень. Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, одно из главных направлений в работе ведомства - улучшение условий труда и увеличение зарплат. Так, по стране темп роста реальной заработной платы по итогам 2023 года составил 111 %.
Уже более 23 тыс. белорусов включились в программу накоплений на вторую пенсию. Она расширяет возможности формирования дополнительных сбережений. В ней предоставлены финансовые стимулы: государственное софинансирование, возможность наследования пенсионных сбережений и гарантия их сохранности, а также налоговые льготы.
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