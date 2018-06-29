"ТЕМП" в четвертый раз проходит в Беларуси

200 профсоюзных активистов из 20 стран собрал в Минске один из самых масштабных молодежных форумов. "ТЕМП" проходит в нашей стране уже в четвертый раз, и в этом году впервые предусмотрен региональный блок. Сегодня участники форума побывали на крупных белорусских предприятиях. Там они ознакомились с работой профсоюзных организаций и посетили цеха, где производят продукт мирового значения. Своими впечатлениями они поделились с Юлией Гризунт.

В Беларуси продолжается один из самых масштабных молодежных форумов. Профсоюзные активисты из 20 стран приехали к нам, чтобы узнать, как начинают карьеру молодые белорусы, и поделиться своим опытом. Сегодня началась региональная программа. Такой блок на форуме проходит впервые.

Первая точка недалеко от столицы. Заводу "Белджи" всего год, и можно смело заявить, что молодежь - основа этого предприятия. 80 % коллектива в возрастной категории до 31 года. Готовят сотрудников еще во время обучения в колледже, студенты ходят сюда на практику, ну а для выпускников трехмесячная система обучения. Мотивация банальная, однако самая проверенная: чем выше категория, тем выше зарплата. Кроме того, для сотрудников 25-процентная скидка на автомобили белорусской марки. Также молодых специалистов безусловно привлекает репутация одного из самых современных белорусских предприятий.

"Мы сейчас можем делать (мы это подтвердили) 40 машин в смену. За 8 часов 40 машин. Задача перед нами стоит к третьему кварталу выйти на 70 машин в смену, и вот под это мы набираем кадры. А задача к концу года - выйти на 120 машин в смену. Это предельная мощность завода".

Сегодня на "Белджи" трудится тысяча специалистов. В марте на заводе создали свою профсоюзную организацию. Именно для того, чтобы ознакомиться с ее работой, сюда на экскурсию приехали участники международного профсоюзного форума.

"Безусловно, наши профсоюзы отличаются. Взять хотя бы статистику. У нас профсоюз лидирующий, в нем состоит 60 % моряков. В среднем по стране цифры меньше. 10 % от работающих состоят в профсоюзе. А в Беларуси среднее число - это 95 %. То есть нам есть чему поучиться у белорусов".

Тем, как строится работа профессиональных союзов в других странах, участники "ТЕМПа" делились с белорусскими коллегами.

"Прошло только несколько дней форума, и я уже готова привезти на свое предприятие, в свою отрасль много идей, новых форматов, предложений для работы с молодежью. Мне кажется, это уже большой показатель и ценность этого форума".

"Белшина" - еще одно предприятие в маршруте участников "ТЕМПа". Пятая часть персонала завода - молодежь. То, что молодые специалисты не боятся идти на большие заводы, не удивительно. Заработная плата в тысячу рублей здесь не исключение. Плюс социальный пакет - обеспечение местами в общежитии, предприятие помогает и в оплате коммунальных услуг.

Да и перспектива карьерного роста есть. Без отрыва от производства можно пройти переобучение на профильную, нужную, заводскую специальность, повысить квалификацию. Растят со школы специалистов - есть профильный класс при первой гимназии Бобруйска. Участники форума остались под впечатлением.

Белорусские шины экспортируются в 60 стран мира. Производство меняют под выпуск шин всех типоразмеров. Вплоть до самых больших в мире карьерных самосвалов.