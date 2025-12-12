Температура и залитые водой полы: специалист раскрыл секреты хранения яблок до следующего урожая

В Беларуси ежегодно собирают сотни тысяч тонн яблок, и чтобы свежие фрукты радовали потребителей даже весной, нужны современные технологии хранения. Директор ООО "Арника-Агро" Виталий Нис в "Актуальном интервью" рассказал, как правильно сохранять урожай и какие сорта лежат дольше всего.

"Чтобы сохранить яблоки до самой весны, надо иметь холодильные камеры. И в этих камерах реально их сохранять где-то до марта. Потом, чтобы яблоко имело хороший товарный вид, надо иметь специальные камеры - камеры с РГС, в которых уже яблоко можно хранить круглогодично", - отметил Виталий Нис.

Температурный режим играет ключевую роль и зависит от сорта. "Есть сорта, которые надо хранить при более высокой температуре, где-то 4-5 градусов. Но в основном все сорта хранятся при температуре от 1 до 3 градусов", - пояснил директор предприятия.

Не менее важна влажность воздуха в хранилищах. "Одно из условий сохранения яблок - влажность. В зависимости от сортов она может доходить до 97-98 %. То есть влажность должна быть довольно высокая. И один из способов, чтобы поднимать влажность, это заливать полы водой", - поделился он.