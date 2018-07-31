Температура достигает отметки плюс 30. Как с комфортом перенести жару

Вторую неделю температура достигает отметки плюс 30. Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности, а жители столицы ловят солнечные дни. Но иногда от таких горячих будней в городе не знаешь, где спрятаться. Как с комфортом перенести жару - советы у Юлии Токарь (видео).