ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Температура достигает отметки плюс 30. Как с комфортом перенести жару

Вторую неделю температура достигает отметки плюс 30. Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности, а жители столицы ловят солнечные дни. Но иногда от таких горячих будней в городе не знаешь, где спрятаться. Как с комфортом перенести жару - советы у Юлии Токарь (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все