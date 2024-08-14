Температура на Земле поднялась на 1,5 градуса - чем грозит изменение климата Беларуси

Выше нормы более чем на градус. Это вывод из десятилетних наблюдений белорусскими метеорологами за температурой в стране. Капризы погоды все чаще преподносят сюрпризы. Аномальная жара сменяется холодом, а вслед за этим возникают ураганы и бури. Видя, какие катаклизмы происходят с природой в мире, вопросом о том, что будет с нашим климатом, задаются многие белорусы. Ждать ли резких изменений в дальнейшем - сюжет Сергея Ладысева.

Чили испепеляют пожары, Японию трясет, Дубай заливает, а торнадо в США сносит все на своем пути. Новости погоды больше напоминают военную сводку. С разных точек планеты то и дело приходят вести о катаклизмах.

Главный враг экологии, говорят ученые, - парниковые газы. Все что мы видим - это последствия. Если выбросы не сократить, может настать "климатический коллапс". Это все о глобальном.

Но в последнее время и у белорусов появился повод для беспокойства. Погода стала все чаще впадать в крайности, хотя раньше наш климат легко было предсказать. Светлана Панкратова вот уже 20 лет вещает о погоде с телеэкрана. Сугробы до крыш, говорит, остались в мечтах из детства.

"Когда-то мы работали не в студии, а на улице. Тогда зимы были суровые, я помню, какие зимы были в моем детстве. Они были другие", - поделилась ведущая программы "Навіны надвор’я" Светлана Панкратова.

Почему так происходит, спросили в Академии наук. Природные катастрофы - сигнал тревожный для всего человечества. Есть данные, что за 10 лет планета стала самой горячей за всю историю наблюдений. Температура поднялась на 1,5 градуса. К новым условиям привыкает и Беларусь.

Когда увеличивается температура, то увеличивается испарение и содержание влаги в атмосфере. Развивается так называемая конвективная облачность. Возникают облака вертикального развития. При конденсации влаги выделяется дополнительная энергия, возникает ветер скоростью до 25 - 30 м/с. Владимир Логинов, академик НАН Беларуси

В Беларуси почти 70 автоматических метеостанций, которые каждые 10 минут отслеживают температуру, влажность, давление, скорость и направление ветра, количество осадков и более 50 других показателей.

Один из приборов, который находится на метерологической станции, - осадкомер. Он представляет собой такой специальный столб, на котором размещен сосуд. Внутри находятся специальные весы, которые измеряют осадки. А вокруг него располагаются так называемые металлические лепестки, которые защищают от ветра. Метеозонд - шар с датчиками и антенной. Передает данные в режиме реального времени.

Белорусские арбузы, персики и виноград - уже норма. Ученые говорят, что с такими темпами скоро сможем выращивать и бананы. Есть мнение, что климат в Беларуси в ближайшие годы приблизится к турецкому. Но эту информацию в НАН Беларуси не подтверждают.

Настолько быстро климат не меняется. Если брать модельные оценки, то рост летней температуры составляет 0,2 - 0,6 градуса за десятилетия. Поэтому повышение температуры будет, но турецкого климата мы не достигнем. Владимир Логинов, академик НАН Беларуси