Температурные качели продолжают проверять белорусов на прочность - все службы во всеоружии

Капризы погоды продолжают проверять белорусов на прочность. Циклон "Леони" не обошел стороной ни один регион страны. Обильный снег и дождь обернулись гололедом. Более 8 тыс. работников ЖКХ и почти 2 тыс. единиц спецтехники работают круглосуточно. Как устраняются последствия непогоды?

Ледяной дождь и гололедица

Ледяной дождь, резкие перепады температур и слякоть - новый циклон "Леони" принес новые вызовы для экстренных служб. Жители более 200 населенных пунктов Беларуси остались без света. Линии электропередачи были повреждены из-за налипания снега и обледенения. Задача - завершить восстановительные работы 28 января.

Не обошли стороной и сложности с отоплением в некоторых минских многоэтажках.

В режиме нон-стоп работают коммунальные службы. Идет активная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами.

Для оперативной расчистки дорог задействована вся техника: разбрасыватели песка и соли, а также снегоуборочные машины.

Лина Ильина, мастер ЖЭУ № 7 Фрунзенского района г. Минска:

"Постоянно задействована техника, малая механизация, трактора, ТО, щетки. Постоянно выполняется уборка пешеходных связей и всех остальных связей, чтобы жителям было удобнее подходить к общественным местам, к остановочным пунктам, школам и детским садам".

Людмила Васина, рабочий по комплексной уборке ЖЭУ № 7 Фрунзенского района г. Минска

Людмила Васина, рабочий по комплексной уборке ЖЭУ № 7 Фрунзенского района г. Минска:

"В 5:30 у нас рабочий день начинается, и пока не закончим - работаем. Если скользко, посыпаем песко-соляной смесью и подчищаем потом все до асфальта. У нас техника хорошая".

Уборка снега сплотила белорусов

К уборке улиц и дворов от снега активно подключаются и сами горожане. Ведь главное здесь - боевой настрой.

Всего же за сутки на улицы столицы было высыпано более 2,5 тыс. тон соли и 1,5 тыс. тон песка.

Руслан Ясюченя, начальник управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"

Руслан Ясюченя, начальник управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"Предприятия и объединения работают с начала зимнего периода в круглосуточном режиме. В сутки задействовано более тысячи единиц техники и около 500 человек уборщиков территории. Обработка выполняется не только после выпадения осадков и образования гололедицы, но и превентивные меры принимаются при прогнозируемом ухудшении погодных условий. С начала периода песко-соляных смесей высыпано более 25 тыс. тонн, технической соли более 70 тыс. тонн".

Активный отдых на свежем воздухе

Передвижение по тротуарам превратилось в акробатический этюд.

рентгенкабинет

С начала сезона от холода и гололеда пострадали почти 8 тыс. белорусов, получив травмы либо переохлаждения. Медики призывают быть максимально бдительными.

Наталья Гончарик, врач-педиатр:

"Одежда должна быть свободная, чтобы мы могли двигаться, чтобы у нас не было никаких скованных движений. Не забываем ни в коем случае про шапки, потому что до 60 % тепла теряется у нас через поверхность головы. Не забываем, что когда мороз, лучше надевать варежки".

Внимательность и осторожность - лучшие союзники.