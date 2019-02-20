Температурные рекорды: накануне в Бресте максимальная температура была плюс 12,5 градуса

Это на три градуса выше предыдущего рекорда в 1950 году. В Гродно столбик термометра поднялся почти до 9 градусов, предыдущее пиковое значение было в 1998 году - плюс 7,1. В целом погода февраля на 2-8 градусов превышает климатическую норму.

