Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси 13 апреля

В Могилёве воздух прогрелся до +21,2 °C. Рекорды обновлены в Бобруйске (+21,4 °C), в Кличеве (+21,4 °C), в Славгороде (+20,6 °C). На метеостанции "Полесская" зафиксировано +23,4 °C, ранее максимум был +21,9 °C в 1989 году.



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