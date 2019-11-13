Тепло не по сезону! Температурный фон на этой неделе на 4-8 градусов выше климатической нормы. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. Температура воздуха в Минской области будет в пределах от плюс 10 до 15 градусов. Осадки не прогнозируются. Возможен сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. В выходные погода существенно не изменится.



Подробный прогноз на завтра, 14 ноября.

