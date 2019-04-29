Температурный фон в последние дни апреля приблизится к климатической норме

Воздушные массы со Скандинавии принесут прохладу. В ночные часы и утром возможны даже заморозки, а днем - холодный порывистый ветер. Ночью во вторник от +1 до +7 градусов, днем до 17 выше нуля. А вот осадков в течение рабочей недели пока не прогнозируется. Вообще этот апрель стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений. В выходные на территорию нашей страны начнут поступать более влажные воздушные массы, ожидается увеличение облачности, местами в Минске и по региону кратковременные дожди.