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Температурный плюс и туманную погоду прогнозируют синоптики в эти выходные
Морозы отступают. Температурный плюс и туманную погоду прогнозируют синоптики в эти выходные. Центр циклона из Атлантики, который переместится на центральный регион в субботу, принесет небольшое потепление и мокрый снег. Ночью до 5 мороза, днем 3 со знаком плюс.
Такая слабоморозная неустойчивая погода сохранится и в начале следующей недели. Мокрый снег будет сменять дождь. Температура воздуха днем до 2 градусов выше 0.
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