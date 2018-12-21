Морозы отступают. Температурный плюс и туманную погоду прогнозируют синоптики в эти выходные. Центр циклона из Атлантики, который переместится на центральный регион в субботу, принесет небольшое потепление и мокрый снег. Ночью до 5 мороза, днем 3 со знаком плюс.