Температурный рекорд дня. В Минске побит показатель 1937 года

Так жарко, как вчера, было 82 года назад. Столбик термометра поднялся до +32,2 градуса. Предыдущий максимум был 30,1. Аномальный зной сейчас во всех регионах, не только в столице. Так, в Марьиной Горке зафиксировано +32,2, а в Самохваловичах еще на одну сотую больше. Среднесуточная температура воздуха в Минской области превысила норму на 8-10 градусов. Такие же показатели продержатся минимум до конца недели, а значит, следует ждать новых рекордов. По-прежнему действует оранжевый уровень опасности.