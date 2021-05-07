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Темпы взаимной выгоды: поставки стройматериалов на возведение Minsk World вырастут на треть
Ежедневно с трех предприятий компании "Нерудпром" в столицу на строительство комплекса Minsk World отправляются 40 самосвалов. Каждый из них делает за день по 5-6 рейсов. Итого - 250 вместительных кузовов. И все это только по заказам застройщика без учета поставок подрядчикам.
А вскоре отгрузка материалов для самого масштабного инвестиционного проекта столицы возрастет минимум на треть. Об этом договорились представители компаний "Дана Астра" и "Нерудпром".
Стройка начинается не с башенных кранов и отделочников. Самый базовый материал - это песок. И от его качества зависит качество фундаментов, бетона, штукатурки - абсолютно всего на стройке. Предприятие "Нерудпром". Название не на слуху. Но работа "Нерудпрома" - это все, что построено в Минске в послевоенные годы. Сейчас компания обеспечивает потребности Минска и области практически полностью.
Сотрудничество компании с "Дана Астра" началось более 10 лет назад. В 2012 году "Нерудпром" поставлял застройщику менее десятой доли процента от общего объема добычи и переработки. А сегодня цифры совсем иные.
Застройщик наращивает темпы. И партнер готов обеспечить основным строительным материалом.
Чтобы обеспечить потребности строящегося Minsk World, нужно выработать карьер площадью в 10 гектаров на глубину в 10 метров. Природа не пострадает. Предприятие проводит рекультивацию земель, на месте выработок высаживается лес. Компания-застройщик учитывает прежде всего качество и ритмичность поставок.
Масштабные планы требуют соответствующей координации действий компаний.
Опора на белорусских производителей и отечественные материалы - это не только прямой эффект для развития экономики, но и решение в пользу потребителей. Снижается себестоимость квадратного метра - выигрывают в цене и покупатели современного жилья и коммерческих помещений. В новом городе - комплексе Minsk World - их с каждым днем все больше.
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