Темпы взаимной выгоды: поставки стройматериалов на возведение Minsk World вырастут на треть

Ежедневно с трех предприятий компании "Нерудпром" в столицу на строительство комплекса Minsk World отправляются 40 самосвалов. Каждый из них делает за день по 5-6 рейсов. Итого - 250 вместительных кузовов. И все это только по заказам застройщика без учета поставок подрядчикам.



А вскоре отгрузка материалов для самого масштабного инвестиционного проекта столицы возрастет минимум на треть. Об этом договорились представители компаний "Дана Астра" и "Нерудпром".

Стройка начинается не с башенных кранов и отделочников. Самый базовый материал - это песок. И от его качества зависит качество фундаментов, бетона, штукатурки - абсолютно всего на стройке. Предприятие "Нерудпром". Название не на слуху. Но работа "Нерудпрома" - это все, что построено в Минске в послевоенные годы. Сейчас компания обеспечивает потребности Минска и области практически полностью.

Сотрудничество компании с "Дана Астра" началось более 10 лет назад. В 2012 году "Нерудпром" поставлял застройщику менее десятой доли процента от общего объема добычи и переработки. А сегодня цифры совсем иные.



Застройщик наращивает темпы. И партнер готов обеспечить основным строительным материалом.

Чтобы обеспечить потребности строящегося Minsk World, нужно выработать карьер площадью в 10 гектаров на глубину в 10 метров. Природа не пострадает. Предприятие проводит рекультивацию земель, на месте выработок высаживается лес. Компания-застройщик учитывает прежде всего качество и ритмичность поставок.

Масштабные планы требуют соответствующей координации действий компаний.