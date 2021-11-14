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Темпы заболеваемости COVID-19 в Беларуси постепенно идут на спад
Почти во всех регионах эпидситуация позволяет частично выводить отделения из режима ковидного госпиталя.
Уже вернулись к оказанию плановой помощи стационары Столбцов, Мяделя, Смолевич, Молодечно, Червеня, Вилейки, Солигорска, Клецка, Жодинской городской больницы.
В столице первыми возвращаются к привычному профилю онкобольницы. В Минском онкоцентре, например, под инфекционных больных отдали два корпуса. На днях радиологический вернули в чистую зону.
Мы частично выписали пациентов, частично перевели в другие стационары, частично перевели в свой второй корпус. Мы открываем 370 коек радиологического и хирургического профиля. Оказываем все виды онкопомощи, хирургической, радиологической, химтерапевтической, амбулаторно-поликлинической.
Пока COVID-19 не спешит отступать, хотя на борьбу с новым вирусом направлено немало ресурсов. За время пандемии на лечение и профилактику Беларусь направила около 2 млрд долларов. Сейчас пациентов с COVID-19 хоть и стало меньше, формы течения заболевания не дают расслабляться врачам - в стационарах остается много тяжелых пациентов. Особенно сложная ситуация в Минске. Как правило, все они нуждаются в кислородной поддержке. Поэтому о стабилизации эпидобстановки в профильном ведомстве говорят с осторожностью.
В планах в течение месяца будут переходить к привычному режиму работы, планы разработаны по каждому региону, идут немного с опережением. Идем пока с опережением в "размывке". Мы остаемся в готовности и призываем граждан не расслабляться, соблюдать меры предосторожности.
Никуда не ушли и другие болезни - впереди сезонный подъем заболеваемости гриппом. Как тогда будет выглядеть эпидситуация, спрогнозировать сложно. Очевидно, что слияния вирусов допустить нельзя. Именно поэтому нынешней осенью в стране параллельно проводят две масштабные вакцинации - против гриппа и против коронавируса. Вакцин хватает. На днях из Китая прибыла и очередная партия в 1,5 млн доз, треть - гуманитарная помощь. Планируется, что весь груз поступит в регионы после того, как вакцина пройдет контроль качества.
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