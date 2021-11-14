Темпы заболеваемости COVID-19 в Беларуси постепенно идут на спад

Почти во всех регионах эпидситуация позволяет частично выводить отделения из режима ковидного госпиталя.

Уже вернулись к оказанию плановой помощи стационары Столбцов, Мяделя, Смолевич, Молодечно, Червеня, Вилейки, Солигорска, Клецка, Жодинской городской больницы.



В столице первыми возвращаются к привычному профилю онкобольницы. В Минском онкоцентре, например, под инфекционных больных отдали два корпуса. На днях радиологический вернули в чистую зону.







Мы частично выписали пациентов, частично перевели в другие стационары, частично перевели в свой второй корпус. Мы открываем 370 коек радиологического и хирургического профиля. Оказываем все виды онкопомощи, хирургической, радиологической, химтерапевтической, амбулаторно-поликлинической.

Виктор Кондратович, главврач Минского онкологического центра

Пока COVID-19 не спешит отступать, хотя на борьбу с новым вирусом направлено немало ресурсов. За время пандемии на лечение и профилактику Беларусь направила около 2 млрд долларов. Сейчас пациентов с COVID-19 хоть и стало меньше, формы течения заболевания не дают расслабляться врачам - в стационарах остается много тяжелых пациентов. Особенно сложная ситуация в Минске. Как правило, все они нуждаются в кислородной поддержке. Поэтому о стабилизации эпидобстановки в профильном ведомстве говорят с осторожностью.











В планах в течение месяца будут переходить к привычному режиму работы, планы разработаны по каждому региону, идут немного с опережением. Идем пока с опережением в "размывке". Мы остаемся в готовности и призываем граждан не расслабляться, соблюдать меры предосторожности. Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси



