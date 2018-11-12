В Палате представителей обсудили тему беспошлинного ввоза товаров из-за границы

Одной из самых обсуждаемых тем в Интернете стало урезание лимитов на ввоз товаров из-за границы. С нового года это уже 500 евро. Норму урезали втрое всем странам Евразийского экономического союза. Это Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Беларусь. Тему беспошлинного ввоза сегодня обсуждали и в Палате представителей во время пленарного заседания осенней сессии. Продолжит тему Светлана Лукьянюк.

В Палате представителей сегодня голосовали за 10 документов. Среди них международные ратификации в рамках Евразийского экономического союза. Это касательно ввозных таможенных пошлин и модернизации пунктов пропуска на границе Кыргызстана с Российской Федерацией. Учитывая, что в зале был глава белорусского таможенного комитета, журналисты, конечно, не упустили возможность спросить об урезании лимитов беспошлинного ввоза товаров из-за границы. Это решение принято Евразийской экономической комиссией.

Изначально речь шла о постепенном уменьшении норм за три года. Но решили идти другим путем. На новых подходах настаивала Россия, подсчитав объем ввезенной беспошлинной продукции. Так или иначе сегодня ясно одно: с января 2019 года на авто можно привезти из-за границы товара на 500 евро и весом 25 килограммов. Сейчас разрешено покупать на 1,5 тысячи и тяжестью до 50 килограммов. А механизмы контроля на границе прежние. Во-первых, это весы.

Новые правила игры вводятся для пяти стран ЕАЭС - Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. По словам Юрия Сенько, принятые ограничения не затронут обычных туристов, так как стоимость их покупок и сейчас далека от максимума в полторы тысячи евро. В основном это коснется тех, кто привозит товар для продажи, а не для себя.

За превышение лимитов попросят заплатить 30 % от стоимости товара, но не менее 4 евро за лишнее кило.

А вот посылки из-за границы могут в Беларуси наоборот потяжелеть. Таможенный комитет это комментировать сегодня отказался, но ранее министр связи и информатизации в проекте «Разговор у Президента» озвучил предложение об увеличении стоимости бандеролей. Ныне это 22 евро. А планируют 200 долларов.



Среди документов, принятых сегодня, - поправки в Закон "О местном управлении и самоуправлении". В Беларуси будут единые правила благоустройства территорий. Исполкомы определят площади для поддержания порядка вокруг тех или иных объектов: например, предприятий, магазинов, кафе, офисов, а также возле частных домов.