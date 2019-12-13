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Тенденции рынка жилой недвижимости в 2019 году и прогноз на будущий год
Рождество и Новый год - период, когда затихает деловая активность, сделки откладываются минимум на первые полторы недели января. Никто не хочет думать о делах и принимать важные решения. Это касается и рабочих вопросов, и крупных личных бытовых.
Что может быть крупнее покупки квартиры. Как приобретали жилье белорусы в этом году и по каким ценам. А также прогноз на 2020 год обсудим с экспертом рынка недвижимостиАртемом Сахаревичем(видео).
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