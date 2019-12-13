ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Тенденции рынка жилой недвижимости в 2019 году и прогноз на будущий год

Рождество и Новый год - период, когда затихает деловая активность, сделки откладываются минимум на первые полторы недели января. Никто не хочет думать о делах и принимать важные решения. Это касается и рабочих вопросов, и крупных личных бытовых.

Что может быть крупнее покупки квартиры. Как приобретали жилье белорусы в этом году и по каким ценам. А также прогноз на 2020 год обсудим с экспертом рынка недвижимостиАртемом Сахаревичем(видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все