Тенденции рынка жилой недвижимости в 2019 году и прогноз на будущий год

Рождество и Новый год - период, когда затихает деловая активность, сделки откладываются минимум на первые полторы недели января. Никто не хочет думать о делах и принимать важные решения. Это касается и рабочих вопросов, и крупных личных бытовых.



Что может быть крупнее покупки квартиры. Как приобретали жилье белорусы в этом году и по каким ценам. А также прогноз на 2020 год обсудим с экспертом рынка недвижимостиАртемом Сахаревичем(видео).



