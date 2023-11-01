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Тенденция к снижению количества ДТП отмечается в Беларуси
В Беларуси отмечается тенденция к снижению количества ДТП. Об этом сообщила начальник отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения ГУ ГАИ МВД Вероника Романькова, пишет БЕЛТА.
За 9 месяцев 2023 года в Беларуси зафиксировано 2,2 тыс. ДТП, в которых 280 человек погибли и около 2,4 тыс. ранены. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Уменьшилось количество погибших и травмированных в авариях.
"Если говорить о статистике, то в целом за пять лет мы сохранили 350 жизней - минус 350 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях", - отметила Вероника Романькова.
"Одна из уязвимых категорий - пешеходы. В январе - сентябре зафиксировано 583 ДТП с их участием, около 300 получили травмы на пешеходных переходах. ДТП произошли как по вине водителей, так и самих пострадавших. Каждый пятый пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнула Вероника Романькова.
Фото:pixabay.com
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