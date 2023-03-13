Тенденция - в Беларуси увеличивается средний возраст матери при рождении первенца

В Беларуси увеличивается средний возраст матери при рождении первенца. Об этом рассказала врач - акушер-гинеколог, заведующая медико-генетической консультацией Брестского областного родильного дома Лариса Денисова, пишет БелТА.

"Такая тенденция. Наши девушки тоже хотят выучиться, получить образование, заняться какой-то деятельностью, реализовать себя: кто-то в творчестве, кто-то в каких-то экономических вопросах. Но есть девушки, которые в 18 лет замуж выходят и в 24 года уже имеют четверых детей", - отметила Денисова.

Но все-таки большинство девушек хотят, прежде чем рожать первенца, реализоваться. "Они видят себя не только мамой, но хотят реализовать себя и в профессии. Я считаю, что это нормальная тенденция", - дополнила акушер-гинеколог.