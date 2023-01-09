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Теневые финансисты задержаны в Минске, возбуждено 9 уголовных дел
Сотрудники ДФР пресекли преступную схему, которая помогала ее организаторам отмывать деньги коммерсантов. А те в свою очередь делали наценку на товары 200 % и продавали их населению и госсектору.
По информации КГК, теневые финансисты готовили и предоставляли руководителям фирм фиктивные документы. Как правило, это были накладные с минимальной наценкой, что позволяло скрывать реальную стоимость товаров (стройматериалов, древесины, овощей, ветпрепаратов). В итоге цена на товар вырастала на 200 %, а предприниматели уклонялись от налогов.
Установлено, что организаторами и участниками преступной деятельности были 10 человек. Сумма ущерба по неуплаченным налогам составила около Br2,5 млн. Он частично погашен фигурантами.
Наложен арест на их имущество, проведено более 50 обысков по месту жительства фигурантов и их офисных помещений. Изъята компьютерная техника, документы, свыше 260 печатей, штампов и факсимиле подконтрольных преступной группе белорусских и иностранных компаний.
Как отметили в госконтроле, клиенты теневых финансистов, руководители компаний сотрудничают с правоохранительными органами. Участники преступной группы также дают признательные показания против организатора и иных участников серой схемы.
По фактам противоправной деятельности в отношении организатора преступной схемы, его пособников, а также руководителей фирм, которые пользовались услугами финансистов, возбуждено 9 уголовных дел.
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