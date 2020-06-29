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Теннисистка Кристина Дмитрук: в стране созданы все условия для роста спортсменов

Теннисистка Кристина Дмитрук: в стране созданы все условия для роста спортсменов

Одна из лучших теннисисток-юниорок Беларуси рассказала о важности государственной поддержки спорта:

"У меня есть твердое ощущение, что в Беларуси сейчас созданы все условия для того, чтобы прогрессировали молодые спортсмены. Для тенниса это особенно важно - без должной поддержки здесь сложно построить карьеру. В Беларуси она есть. Со мной, например, работает тренер из Нидерландов. Приехал в Беларусь! Очень помогает наша академия тенниса - и финансами, и кортами, и мячами. По большому счету, эта поддержка со стороны государства, Белорусской федерации тенниса и спортивных структур и стала залогом того, что сегодня я занимаю уже 17-ю строчку мирового рейтинга среди юниоров!"

Инфо: СБ


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