ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Теннисные корты с инновационным искусственным покрытием откроют во Фрунзенском районе Минска

Строительную площадку сегодня посетил мэр Минска Владимир Кухарев и оценил ход работ. В здании городского Центра олимпийского резерва по теннису оборудуют 8 крытых кортов. Современное нанопокрытие позволит тренироваться в любую погоду. Тут же разместится большой тренажерный зал, комната отдыха и кафе. Предусмотрены две трибуны, каждая - на более чем 6 сотен болельщиков.

Готовность объекта - 75 %. Все инженерные коммуникации проложены, фасад почти оформлен, завершают и благоустройство территории. Сейчас ведутся отделочные работы.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все