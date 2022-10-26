Теннисные корты с инновационным искусственным покрытием откроют во Фрунзенском районе Минска

Строительную площадку сегодня посетил мэр Минска Владимир Кухарев и оценил ход работ. В здании городского Центра олимпийского резерва по теннису оборудуют 8 крытых кортов. Современное нанопокрытие позволит тренироваться в любую погоду. Тут же разместится большой тренажерный зал, комната отдыха и кафе. Предусмотрены две трибуны, каждая - на более чем 6 сотен болельщиков.



Готовность объекта - 75 %. Все инженерные коммуникации проложены, фасад почти оформлен, завершают и благоустройство территории. Сейчас ведутся отделочные работы.



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