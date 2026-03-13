"Теперь я выполняю обязанности гражданина Республики Беларусь" - школьница о значении паспорта

В Гомельской области стартовала череда праздничных мероприятий, посвященных вручению паспортов юным жителям региона. Тожества проходят во всех регионах страны в рамках патриотической акции "Мы - граждане Беларуси!". А накануне Дня Конституции своих адресатов нашли премии специального фонда Президента.

"Мы - граждане Беларуси!"

Вручение паспортов молодежи в преддверии одного из самых важных государственных праздников - Дня Конституции - уже стало доброй традицией. А еще в этот день вспоминают о героях-освободителях, которые стояли у истоков мира и независимости Беларуси.

Площадь Восстания в Гомеле - отправная точка в программе юных патриотов. Это символ памяти и народной скорби, а еще место, где о патриотизме говорят с особым трепетом. К подножью скульптуры из бронзы легли живые цветы и венки. А еще в сквере у фабрики "8 Марта" юные белорусы почтили память Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Дальше была познавательная программа, и первый пункт - экскурсия в технопарк "Коралл", который открывает широкие возможности для реализации уникальных идей и разработок юных талантов.

Таисия Губская, учащаяся СШ № 22 г. Гомеля:

"Разные сферы можно попробовать, которые помогут тебе в будущем, и просто для саморазвития очень нужны будут. Я бы очень хотела поступить в Минск на экономическую специальность".

"Меня впечатлила робототехника, я раньше интересовался, но не знал, что она так близко и ее можно изучать. Я сам делал роботов просто как макеты, и всегда думал: если бы они у меня двигались, если бы я мог ими управлять. И вот у меня теперь появился шанс. И я хочу в скором времени сюда прийти и обучаться", - поделился учащийся СШ № 3 г. Гомеля имени Д. Н. Пенязькова Егор Шарин.

Важный шаг во взрослую жизнь

Для 12 гомельских школьников в преддверии Дня Конституции и заслуженная награда - специальные премии фонда Президента за успехи в учебе, покорении творческих вершин, достижения в общественной деятельности. А кульминацией дня стала церемония вручения юным жителям региона первого и самого главного документа. Теперь эти 14-летние подростки полноправные граждане своей страны.

"Для меня очень волнительный момент, потому что это такая квинтэссенция всех моих стараний, стараний моих учителей и родителей, я действительно им очень благодарна и рада тому, что я могу получить такую награду замечательную", - отметила стипендиат специального фонда Президента Беларуси, учащаяся гимназии № 14 г. Гомеля Дарья Романькова.

Ксения Костючкова, учащаяся СШ № 44 г. Гомеля имени Н. А. Лебедева:

"Получила свой первый паспорт, теперь я выполняю обязанности гражданина Республики Беларусь. Это волнительный для меня день, он отложится у меня в памяти, я думаю, очень надолго, я счастлива".