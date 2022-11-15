Теперь нас 8 млрд

Население Земли стремительно растет и перешагнуло историческую отметку в 8 млрд человек.

Эксперты объясняют это увеличением числа людей репродуктивного возраста, ускорением миграции, ростом урбанизации, а также высоким уровнем рождаемости в развивающихся странах.

Первое место по численности по-прежнему у Китая, но в 2024 году его может обогнать Индия.