Теперь обратиться в госорганы или сделать документы можно онлайн - изменения в работе госструктур с населением

Упрощение межведомственного взаимодействия, уход от формализма, переход от бумаги к цифре - подписанный Президентом Беларуси Александром Лукашенко указ совершенствует подходы в работе с обращениями граждан. Речь идет о максимальном использовании интернет-ресурсов, ведении госорганами социальных сетей, охвате населения в сельской местности услугами сотовой связи и широкополосном доступе к интернету. Реально ли решить проблему, не выходя из дома и без лишней нервотрепки, разбиралась Илона Волынец.

Телеграм-канал "Владимир Привалов. Официально" появился в начале 2023 года и уже объединил свыше 8 тыс. подписчиков. Интерес к официальному аккаунту мэра Гомеля понятен. Зачем ходить по инстанциям, когда можно написать в чат-бот? Руководителю города уже поступило более 1,5 тыс. вопросов. И важно, что более 80 % проблем уже решены. Если бы везде местная власть реагировала так быстро...

Хотелось бы обратиться с проблемой в какое-нибудь ведомство, да сделать это можно только утром по графику приема. Знакомая история, да? И как же быть тем, у кого рабочий день с 9:00 до 18:00? Отныне после шести вечера вас тоже услышат. Изменения в законодательстве предусматривают, что хотя бы один раз в месяц личный прием должен заканчиваться не ранее 20:00.

Дозвониться тоже станет проще. Руководители республиканских органов, облисполкомов, Минского горисполкома будут проводить прямые телефонные линии каждую вторую субботу. При этом действующий график для связи с районной и городской властью останется. Большей активности ожидают от чиновников и в соцсетях.





Если же говорить о республиканских органах госуправления, сюда поступает несколько иной сорт вопросов, люди приходят с другими проблемами. Здесь немного изменен формат. По решению руководителя проводить прямую телефонную линию может руководитель структурного подразделения, отвечающий за конкретное направление своей деятельности. Наталья Филиппова, первый заместитель министра юстиции Беларуси

Заказать справки, выписки из документов, оформить недвижимость или наследство - с такими вопросами мы привыкли обращаться в "одно окно". Частый гость в службе и житель Гродно Александр Чернов. Сегодня многодетный отец пришел за очередной справкой: "Приходишь, берешь талончик, тебя отправляют к специалисту. Специалист, если какие-то документы отсутствуют, заказывает их. Если чего-то не хватает, говорит, что принести надо. Сотрудники здесь грамотные, обращаются вежливо".

За 13 лет существования службы сюда за помощью обратились больше 200 тыс. горожан. А это практически каждый житель Октябрьского района Гродно. Реагировать еще быстрее на запросы людей поможет указ Президента Беларуси. Время работы подобных центров увеличат, упростят и межведомственное взаимодействие госорганов.

Приняты меры по удобному режиму работы данной службы, позволяющие гражданам обращаться в любое время с 8:00 до 18:00 без обеденного перерыва во все будние дни. В среду служба принимает заявления с 8:00 до 20:00. Также предоставлено право обращения в выходной день. Ирина Миранович, управляющий делами администрации Октябрьского района г. Гродно

А теперь представьте, что можно вообще не приходить за нужной справкой в "одно окно", а заказать ее онлайн. И это вовсе не наши мечты, а реальность. Мы живем, без преувеличения, в IT-стране, а всеми возможностями не пользуемся.





В первый год в Республике Беларусь в рамках программы информатизации созданы личные кабинеты для всех граждан Республики Беларусь и для всех юридических лиц. Но по факту из этих миллионов созданных личных электронных кабинетов активно используются чуть более 200 тыс. Несмотря на то, что создана удобная, бесплатная инфраструктура для потребителей, недостаточно активно эта инфраструктура используется. Денис Жуков, заместитель директора Национального центра электронных услуг

Каждый белорус может воспользоваться услугами Национального центра электронных услуг. Для этого нужно зайти на портал и активировать личный кабинет. Вы попадаете в мир электронного правительства, где получаете доступ к электронным базам ведомств.

К примеру, вы собираетесь купить подержанный автомобиль и вам нужна информация о его состоянии. Выбираете нужную услугу и получаете данные сразу из четырех официальных ресурсов. Причем тут указ Президента? Теперь электронные и бумажные документы будут иметь одинаковую юридическую силу.

За цифровизацией административных процедур будущее. Именно этому в большей степени и посвящены вопросы по поручению госорганам принятия тех или иных мер. В первую очередь, это максимальная активизация работы по переводу административных процедур в электронный вид, это проведение инвентаризации существующих административных процедур. Наталья Филиппова

Как известно, электронный комфорт заканчивается вместе с интернетом. Цифрового неравенства в стране быть не должно. Отсюда поручение Совмину обеспечить широкополосный доступ к Сети в сельской местности. Такие же требования и к услугам сотовой связи.