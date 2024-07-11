Посылки в отделениях Белпочты теперь можно получать по QR-коду без предъявления документа

Теперь получить почтовые отправления на почте можно по QR-коду без предъявления документа, удостоверяющего личность. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Белпочта".



Для этого необходимо скачать мобильное приложение РУП "Белпочта", пройти идентификацию, отслеживать отправление для получения в мобильном приложении ипосле отображения по нему статуса "К выдаче"получить в отделении почтовой связи по QR-коду.



По приходев отделение почтовой связи нужно сообщить работнику о намерении получить отправление по QR-коду, предъявить его и забрать свое отправление.

