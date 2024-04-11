Теперь точно вернулась из космоса! Марина Василевская приземлилась в Беларуси

Триумфальное возвращение! Наша Марина Василевская, наконец, в Беларуси. Особый борт приземлился в Национальном аэропорту Минск. Нашу первую женщину-космонавта встречали на родной земле с почетом и, конечно, с белорусским радушием: цветы, хлеб-соль, слова благодарности и восхищения.