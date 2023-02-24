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Теперь в Беларуси можно получить профессию "флорист"
Почему официально профессия "флорист" появилась в Беларуси только сейчас? Какая запись в трудовой книжке была у тех, кто составляет букеты? И где теперь будут обучать этому искусству? Об этом рассказал журналист БелТА.
По образованию электрик, по профессии продавец, в душе флорист - так кратко себя представляет Елена Мусик, которая создает букеты в Несвиже. Долгое время она работала в цветочном магазине в Молодечно, но несколько лет назад переехала и решилась открыть свое дело. Сейчас у Елены столько заказов, что домой часто приходит только для того, чтобы перекусить и переночевать.
Я самоучка. Букеты собирала интуитивно: прикладывала цветок к цветку, и если мне нравилось, как они вместе смотрятся, добавляла оформление - композиция готова. Курсы по флористике стала посещать уже позже. Это, конечно, помогло вырасти мне профессионально. Сегодня многие из тех, кто приходит работать в цветочный, - самоучки.
"Вдохновения в таких людях много, а вот теоретической базы не хватает. Поэтому если профессию флориста признали официально и будут по ней обстоятельно обучать, то спрос на специалистов будет только расти, а уровень мастерства повышаться", - уверена составительница цветочных композиций, у которой все эти годы в трудовой была запись "продавец", как и у всех ее коллег.
Кстати, спрос на флористов на рынке труда большой. Именно поэтому профессия и была признана официально, отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения. Для флористов уже разработан профессиональный стандарт, а специальность внесена в Единый тарифно-квалификационный справочник. Специалисты смогут получить от третьего до пятого разряда, выполнив определенные требования. Например, флорист третьего разряда обязан ориентироваться в названиях цветов, иметь навык их обработки после среза и создавать простые цветочные композиции. Для четвертого перечень навыков шире: создание букетов разных объемов и форм, на различных платформах (на губке, в вазах, коробках и горшках). Флористу пятого разряда, помимо всего перечисленного выше, нужно уметь оформлять букеты в разных стилях: свадебном, праздничном, траурном, а также создавать настенные, подвесные и настольные комплекты.
Обучение для флористов
Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко еще в 2022 году выступил с инициативой о внесении профессии "флорист" в официальный список. Заместитель ГУ профессионального образования, начальник управления ПТО и ССО Министерства образования Александра Петрова рассказала, что уже в этом году в их учреждении планируется открыть набор по этой специальности.
Для тех, кто уже много лет профессионально занимается флористикой, но соответствующих документов не имеет, есть несколько вариантов решения вопроса.
Чтобы стать дипломированным специалистом и претендовать на получение высшего, пятого, разряда, придется пройти обучение. Если же флорист не нуждается в таком документе и готов ограничиться третьим-четвертым разрядом, достаточно курсов переподготовки и повышения квалификации, которые пройдут также на базе Минского колледжа.
В 2023 году по новой специальности планируют сделать набор на двух уровнях: 30 человек на профессионально-технический и 25 на средний специальный. На первом можно будет получить следующие квалификации: "исполнитель художественно-оформительских работ" и "флорист 4 разряда". Второй уровень обучения дает возможность стать флористом-пятиразрядником.
Профессионально-техническое образование можно получить за три года. При зачислении учитывается средний балл аттестата и отметка за внутреннее творческое испытание - рисунок. Для получения среднего специального понадобится три года и семь месяцев, а набор проводится по конкурсу среднего балла документа об общем среднем образовании.
Список профессий в нашей стране регулярно расширяется. Только в 2022 году перечень пополнили четырьмя пунктами: наладчик аппаратного программного обеспечения, бариста, монтажник фасадных систем и банщик.
Фото: pexels.com
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