Теперь задать вопрос о поступлении в вуз можно на горячей телефонной линии приемной комиссии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/fd1a70d3-30d1-49f4-92a9-4dd3c40bcb2e/conversions/ac3eeddc-ee6e-4248-937e-5c2628445101-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/fd1a70d3-30d1-49f4-92a9-4dd3c40bcb2e/conversions/ac3eeddc-ee6e-4248-937e-5c2628445101-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/fd1a70d3-30d1-49f4-92a9-4dd3c40bcb2e/conversions/ac3eeddc-ee6e-4248-937e-5c2628445101-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/fd1a70d3-30d1-49f4-92a9-4dd3c40bcb2e/conversions/ac3eeddc-ee6e-4248-937e-5c2628445101-xl-___webp_1920.webp 1920w