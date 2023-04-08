Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Теперь задать вопрос о поступлении в вуз можно на горячей телефонной линии приемной комиссии

Теперь задать вопрос о поступлении в вуз можно на горячей телефонной линии приемной комиссии

Горячая линия приемной комиссии по вопросам поступления начала работать в вузах Беларуси.Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Горячая телефонная линия для абитуриентов работает 8 апреля в 42 государственных учреждениях высшего образования и 7 частных.

Во время работы горячей линии абитуриенты смогут задать все интересующие вопросы представителям приемных комиссий относительно поступления в тот или иной вуз, получить ответы и необходимые консультации.