Теперь жители Гомеля могут посетить выставку "Беларусь интеллектуальная"

Выставка "Беларусь интеллектуальная" начала свое путешествие по регионам. Первой точкой маршрута стал Гомель. В Минске экспозицию посетили около 100 тыс. человек, и организаторы уверены, в регионах выставка будет не менее востребованной. Чем удивила "Беларусь интеллектуальная" жителей и гостей Гомеля, рассказал Николай Скинтиян.

160 организаций-участников и более 600 разработок - ажиотаж вполне ожидаемый. В Гомеле уже в первый день выставка собрала гостей со всей области. В основном пришла молодежь.

Структура экспозиции, как и в столице: множество тематических блоков - от робототехники до сельского хозяйства. На несколько дней научный потенциал страны сконцентрировался здесь, в гомельском Дворце легкой атлетики.

Есть на что посмотреть и чему удивиться, например, принтеру, который печатает еду. Для белорусской науки такое устройство не фантастика, а реальность. Загружаем специальные эмульсии в принтер и печатаем что угодно: от кусочка сыра до батона с колбасой.





И все же своя особенность у выездной выставки есть, а именно региональный аспект. От Гомельской области представлено 128 экспонатов, это почти в 10 раз больше, чем было в Минске. Среди них - настоящие эксклюзивы, к примеру, первый в Беларуси физический кошелек для криптовалюты, который работает автономно. Ему не страшны не только хакеры, но и санкционная блокировка из другой страны, рассказывает руководитель проекта Николай Горбачевский.

Мы ведем переговоры с гомельским предприятием, чтобы производить кошельки здесь, а продавать их за рубеж. Это устройство способно уничтожить данные в случае несанкционированного доступа, а затем можно ваши данные восстановить. Николай Горбачевский, директор частного предприятия

Быстровозводимые мосты и переправы - еще одна гордость в копилке гомельских достижений. Изобретение университета транспорта активно используют наши военные. Технология позволяет соорудить надежный мост в течение часа, все материалы белорусского производства.

"Используем металлы и полимеры, технологию 3D-моделирования. Такое делаем в стране только мы. Разработка хорошо себя зарекомендовала на западных рубежах нашей страны", - рассказал Алексей Поддубный, начальник военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта.

Ставка - на интеллект. По-другому и быть не может, ведь звание одного из крупнейших промышленных регионов обязывает. Достижения гомельских ученых известны во всем мире, освоены уникальные отрасли. Также в области успешно работают три института Национальной Академии наук Беларуси.

Достаточно институтов на Гомельщине, есть и своя продукция, которую мы должны представлять. Переполняет чувство гордости за нашу науку. Это современно, это то, что востребовано молодежью, современным производством. Сергей Бартош, помощник Президента Беларуси, инспектор по Гомельской области