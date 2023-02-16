ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Теперь жители Гомеля могут посетить выставку "Беларусь интеллектуальная"

Выставка "Беларусь интеллектуальная" начала свое путешествие по регионам. Первой точкой маршрута стал Гомель. В Минске экспозицию посетили около 100 тыс. человек, и организаторы уверены, в регионах выставка будет не менее востребованной. Чем удивила "Беларусь интеллектуальная" жителей и гостей Гомеля, рассказал Николай Скинтиян.

160 организаций-участников и более 600 разработок - ажиотаж вполне ожидаемый. В Гомеле уже в первый день выставка собрала гостей со всей области. В основном пришла молодежь.

Структура экспозиции, как и в столице: множество тематических блоков - от робототехники до сельского хозяйства. На несколько дней научный потенциал страны сконцентрировался здесь, в гомельском Дворце легкой атлетики.

Есть на что посмотреть и чему удивиться, например, принтеру, который печатает еду. Для белорусской науки такое устройство не фантастика, а реальность. Загружаем специальные эмульсии в принтер и печатаем что угодно: от кусочка сыра до батона с колбасой.


Изображение

И все же своя особенность у выездной выставки есть, а именно региональный аспект. От Гомельской области представлено 128 экспонатов, это почти в 10 раз больше, чем было в Минске. Среди них - настоящие эксклюзивы, к примеру, первый в Беларуси физический кошелек для криптовалюты, который работает автономно. Ему не страшны не только хакеры, но и санкционная блокировка из другой страны, рассказывает руководитель проекта Николай Горбачевский.

Мы ведем переговоры с гомельским предприятием, чтобы производить кошельки здесь, а продавать их за рубеж. Это устройство способно уничтожить данные в случае несанкционированного доступа, а затем можно ваши данные восстановить.
Николай Горбачевский, директор частного предприятия

Быстровозводимые мосты и переправы - еще одна гордость в копилке гомельских достижений. Изобретение университета транспорта активно используют наши военные. Технология позволяет соорудить надежный мост в течение часа, все материалы белорусского производства.

"Используем металлы и полимеры, технологию 3D-моделирования. Такое делаем в стране только мы. Разработка хорошо себя зарекомендовала на западных рубежах нашей страны", - рассказал Алексей Поддубный, начальник военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта.

Ставка - на интеллект. По-другому и быть не может, ведь звание одного из крупнейших промышленных регионов обязывает. Достижения гомельских ученых известны во всем мире, освоены уникальные отрасли. Также в области успешно работают три института Национальной Академии наук Беларуси.

Достаточно институтов на Гомельщине, есть и своя продукция, которую мы должны представлять. Переполняет чувство гордости за нашу науку. Это современно, это то, что востребовано молодежью, современным производством.
Сергей Бартош, помощник Президента Беларуси, инспектор по Гомельской области

Экспозиция проведет в Гомеле 4 дня. Следующая точка маршрута - Могилев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все