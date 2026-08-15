Теплая, с корочкой "Бацькава булка" стала народным брендом Беларуси

Краткий пересказ от ИИ

Хлебная столица Беларуси встречает гостей на каравай-фесте "Бацькава булка". В 2026 году он отмечает первый юбилей. В Свислочском районе также ждут туристов из-за рубежа.

В Свислочском районе есть вековые дубы, которые помнят Наполеона, и болото - ровесник египетских пирамид. А еще здесь пирог, приготовленный по особому рецепту, не теряет своих вкусовых качеств спустя год, и местные пекут хлеб, который возвращает в детство.

Теплая, с корочкой, ассоциируется с домом - это "Бацькава булка"

Популярным изделие стало после визита Президента в Свислочь в 2021 году.

Светлана Урбанович, технолог цеха хлебопечения хлебобулочного предприятия:

"Александр Григорьевич подошел к нашей продукции. Почему-то взгляд его тогда упал на нашу плетенку. Он так "па-бацькоўску" разломал ее, попробовал и сказал: "Очень вкусно". И все, другого комментария нам не надо было".

Искреннее признание мгновенно превратило обычный продукт в народный бренд. На предыдущий фестиваль "Бацькава булка" приезжали туристы из Чехии, Литвы, Польши, Великобритании. Бельгии, России.

Ирина Гутор, завсектором культуры Свислочского райисполкома: "Очень приятно, когда даже в Минске встречаешь людей, и они говорят: "А мы знаем вашу "Бацькаву булку", мы были, мы приезжали". В парке в этом году мы размещаем много детских локаций, много торговых точек, размещаем также сцену. Планируем также организовавть очень интересную локацию - соломенный лабиринт".

В этом году каравай-фест "Бацькава булка" отмечает пятилетний юбилей. Для размещения гостей добавили палаточный городок. В программе мероприятия дегустации хлеба со всей Беларуси, конкурс пекарей, а также хиты от звезд белорусской и российской эстрады. Концерт посвятят белорусской женщине.

Кристина Жук, завотделом Свислочского районного центра культуры и народного творчества: "В центре у нас будут расположены различные площадки. Это уже полюбившаяся площадка в соломе, хуторок "Па-гаспадарску", площадка "Гаспадыня шоу". В 14:00 состоится торжественное открытие. После торжественного открытия начнутся небольшие двадцати- и тридцатиминутные концерты звезд белорусской эстрады. Будет площадка, на которой можно будет испечь и получить потом в подарок ту самую "Бацькаву булку".

Активный отдых и колоритные мастер-классы

Свислочский край подойдет молодым людям, выбирающим активный отдых с песнями у костра и неизведанными тропами, а также семейному путешественнику. Придется по вкусу любителям образовательного туризма, а также тем, кому интересны этнография и местная кухня. "Попробовать на ощупь" Свислочь можно и через колоритные мастер-классы: гончарное дело, вытинанку, соломоплетение и приготовление банкухи.