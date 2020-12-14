Теплая для середины декабря погода ожидает белорусов на этой неделе

Мокрый снег, дождь и туман. Завтра температура ночью от 0 до минус 6, днем до 3 тепла.



В связи с таким прогнозом ситуация на дорогах останется напряженной. Гололед, гололедица и плохая видимость из-за тумана - водителям стоит быть внимательными и учитывать эту информацию. В течение недели и в предстоящие выходные дневной плюс сохранится.



