Теплая и без осадков погода сохраняется в центральном регионе

Температура воздуха днем в пределах от 1 до 6 градусов со знаком "плюс". Ночью столбик термометра опустится до - 3. Утром возможен туман и слабый гололед. Ветер переменных направлений с порывами до 9 м/с. В выходные также преимущественно без осадков. Только в воскресенье в отдельных районах прогнозируется дождь с мокрым снегом. И в начале следующей недели погода существенно не изменится. Будет пасмурно, но не по-зимнему тепло.