Теплая, но влажная погода установится в Минской области на этой неделе

Столбики термометров днем поднимутся до 24 градусов. Ночью температура будет до 16 градусов со знаком плюс. Сегодня и к четвергу на большей части территории местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. К выходным существенных осадков не прогнозируется.