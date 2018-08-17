Теплая погода с небольшими дождями ожидает белорусов в ближайшие дни

Теплая погода с небольшими дождями - такой прогноз белорусских синоптиков на последний день рабочей недели и предстоящие выходные. Сегодня столбики термометров поднимутся до 27 со знаком плюс. До 29 градусов в субботу и воскресенье. Осадков в конце недели станет меньше. Такие температуры на 2-5 градусов выше климатической нормы. Комфортной погода будет и в начале следующей недели.