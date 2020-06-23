Теплая погода сохранится в Беларуси на этой неделе

В Беларуси на этой неделе дождей станет меньше. Уже сегодня осадки ожидаются только в южной половине страны. Будет тепло - до 25 с плюсом. Отметим, за истекшие дни июньские ливни во многих районах выполнили месячную норму, а местами и перевыполнили. В лидерах - метеостанция "Березинский заповедник", где уже отмечено 234 % месячной нормы.



