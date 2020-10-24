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Теплая погода сохранится в начале следующей недели

В Беларуси сегодня кратковременные дожди и до плюс 15.

Такая же погода сохранится на следующей неделе.

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