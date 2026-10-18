Тепло материнских рук: в белом зале Всехсвятского храма расцвел "ТекСтильный букет"

"Текстильный букет" расцвел в белом зале Всехсвятского храма. VIII международный фестиваль собрал мастеров художественного текстиля из Беларуси и России. Выставка-посвящение "Мамины руки" приурочена к Неделе родительской любви. Картины, рушники и гобелены представлены мастерами из Минска, Докшицы, Москвы и Ленинградской области. Музыкальным подарком на открытии выставки стало выступление московского ансамбля русской народной песни "Беседушка".

Наталья Гагарина, организатор Международного фестиваля "ТекСтильный букет":

"В этом году представлены мастера художественного текстиля России и Беларуси. За моей спиной очень красивый проект, который называется "Мой родной город". Каждая из мастериц, выполняя их в технике лоскутной живописи, изобразила тот уголок Минска, который ей дорог. Напротив работы, которые прислала нам российская сторона. Проект называется "Города России". Мы можем увидеть Кострому, Санкт-Петербург и такие уголки, которые сразу же узнаваемы".

Минский клуб "Волошки" презентовал проект "Родной сердцу - город мой". Клуб "Сударушка" из Ленинградской области представил серию панно "Города России". А московская мастерская представила копии праздничных женских костюмов и поясов северных провинций России на рубеже XIX-XX веков.. Выставка "ТекСтильный букет" продлится до конца ноября.