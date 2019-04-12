Тепло и без осадков будет в эти выходные

Погода в столице и в Минской области существенно не изменится, сохранится сильный порывистый ветер. В субботу ночью от нуля до минус двух, днем столбики термометра поднимутся до +10 градусов. В воскресенье облачно, в отдельных районах возможны кратковременные осадки, температура воздуха в ночные часы 0...+2, в дневные - до 8 тепла. Следующая неделя также начнется с довольно холодной погоды. Прогноз погоды на завтра смотрите здесь.

