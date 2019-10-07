Тепло начало поступать в общественные и административные здания Минска

Похолодание не должно значительно влиять на жизнь города. Тем более что сегодня тепло начало поступать в общественные и административные здания. Если температура воздуха будет выше 10 градусов, помещения должны отапливаться менее интенсивно. А при стабильном повышении температуры отопление вообще отключат. В этом году отопительный сезон в столице начался на несколько недель раньше. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы и медицинские учреждения.