ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Тепло, но дождливо - такой прогноз на выходные по стране

Ожидаются грозы, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью до 14 тепла, днем по северу от 21, а по югу до плюс 30.Несмотря на то, что жара чередуется с дождями, в 17 районах Беларуси по-прежнему действует запрет на посещение лесов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все