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Тепло, но с дождями и туманом - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на понедельник
В Беларуси сегодня опасных гидрометеорологических явлений не ожидается. Кратковременные дожди пройдут местами. Днем будет 12-18 тепла. Улучшается и ситуация с паводком. Так, за сутки уровень воды в реке Сож в Гомеле опустился на 12 сантиметров. Но, несмотря на это, в Гомельской и Витебской областях фиксируются подтопления домов и подворий.
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