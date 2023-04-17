Тепло, но с дождями и туманом - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на понедельник

В Беларуси сегодня опасных гидрометеорологических явлений не ожидается. Кратковременные дожди пройдут местами. Днем будет 12-18 тепла. Улучшается и ситуация с паводком. Так, за сутки уровень воды в реке Сож в Гомеле опустился на 12 сантиметров. Но, несмотря на это, в Гомельской и Витебской областях фиксируются подтопления домов и подворий.