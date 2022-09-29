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Тепло сегодня придет в квартиры Витебска и Могилева
В Могилеве сегодня начнут включать отопление в жилфонде, а также в общежитиях и гостиницах.
Придет тепло и в витебские квартиры. Решение принято местным горисполкомом. В течение десяти суток будет проводиться проверка работы оборудования и первичная регулировка. Режим работы сантехников продлят до 10 часов вечера - трудиться они будут и в выходные.
Дмитрий Поляков, управляющий ГП "ЖРЭТ г. Витебска":
Система регулирования в домах настроена. Будут при этом наши специалисты выходить смотреть. При потеплении теплоноситель будет подаваться в меньшей степени. Задействован будет весь персонал практически круглосуточно. Все заявки, которые будут по жилфонду по проблемным вопросам, можно будет подавать на прямые линии в ЖЭУ или в ЖРЭТ. У нас будет круглосуточное дежурство.Накануне отопительный сезон стартовал в жилом фонде Бреста, Минска и Гродно. А вот в Гомельской области тепло в жилых домах станет в субботу.
Фото:pixabay.com
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